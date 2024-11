Captar diners

Creado: Actualizado:

Aquest dijous, i aprofitant que el president Illa és de viatge oficial al cor de les institucions europees, el Govern català ha presentat el denominat Pla Brussel·les. El concepte bàsic, expressat pel president de la Generalitat, és recuperar influència a Europa perquè s’havia perdut amb els governs ‘independentistes’ anteriors. Deixant de banda que l’independentisme català sempre ha estat molt europeista i que les reclamacions nacionals no tenen per què estar enfrontades a la capacitat d’influir a l’estranger, la qüestió és que hi ha un pla que vol aconseguir, d’una banda, que Catalunya estigui present als principals espais de decisió i també, entre altres propostes, maximitzar l’aprofitament dels fons europeus per part de les entitats públiques i privades de Catalunya. D’això últim va la proposta del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana de Tarragona. Es trobava a faltar una major activitat passada de llarg l’estiu i poc se sap dels diferents grups de treball existents, però sí que s’aposta per disposar d’una eina, una agència, tanmateix, que ajudi a captar inversions, i talent, per fer-lo aterrar aquí. L’eina pot ser útil si la discussió sobre on han de recaure els diners que s’aconsegueixin no acaba sent una font de disputes i queixes entre alcaldes.