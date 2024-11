Influència i excel·lència

Creado: Actualizado:

Santiago Castellà ha assumit aquest dimecres la presidència de l’Autoritat Portuària de Tarragona. El dirigent socialista, que fins ara havia ocupat la màxima responsabilitat a la subdelegació del Govern estatal a Tarragona ha tingut una entrada plàcida al capdavant del port.

El relleu li ha donat Saül Garreta, que va accedir-hi després de la trencadissa entre Junts i ERC al govern català. El perfil de Garreta no ha estat molt ‘polític’. De fet, és al final del seu mandat quan ha tingut posicions més determinants dins la formació republicana, tot i que segurament també obligades per la situació de divisió a la formació per afrontar un congrés que serà determinant pel seu futur.

Des del Port de Tarragona es pot fer molta acció política, doncs no deixa de ser un poder econòmic vital a la demarcació de Tarragona i també té una implicació indestriable amb la vida social i econòmica de la ciutat de Tarragona. Que totes les institucions –excepte la Diputació, però també caldria aplicar-hi matisos– des del govern central, al nacional i el municipal estiguin en mans dels socialistes fa preveure un mandat tranquil per a Castellà. Però potser, per la mateixa raó, poden aparèixer més temptacions de moure els fils de la influència més que no pas els de l’excel·lència en la gestió.