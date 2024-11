Restriccions per a prevenir

Creado: Actualizado:

Ahir a la tarda, la Generalitat de Catalunya va decretar novament restriccions de mobilitat per la previsió de pluges torrencials i persistents en cinc comarques: Tarragonès, Baix Camp, Ribera d’Ebre, Montsià i Baix Ebre. Amb només vuit dies de diferència s’ha decidit aturar l’activitat dues vegades. La costa mediterrània està acostumada als episodis de precipitació sobtada i molt potent, però no ho està a lamentar morts per aquests fets. Decretar restriccions de mobilitat per a prevenir danys personals i ‘mals majors’ sembla l’opció més encertada després de veure i analitzar les causes de la tragèdia en terres valencianes. Ara, però,s’obre un altre escenari i una pregunta per respondre: tancar la població a casa i aturar l’activitat del territori és una solució a llarg termini? En les darreres dues setmanes la gestió del temporal al País Valencià ha copat les portades i debats. D’ara endavant, la gestió urbanística del territori, la construcció en terrenys inundables i la canalització de torrents, rieres i rius hauria de ser l’anàlisi obligatòria. Prevenir a la població de riscos és el més adient en situacions límit. Decretar mesures i legislar en matèria urbanística és una obligació per al futur, després de comprovar que els efectes del canvi climàtic ja han arribat.