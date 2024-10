Quan el fet quotidià es dificulta

Creado: Actualizado:

Més de la meitat dels establiments dels carrers neuràlgics de la Part Alta es dediquen a l’hostaleria. El veïnat del nucli antic, més de 4.000 persones segons dades del 2022, només disposa per a abastir-se de dues carnisseries, un forn, una peixateria i una fruiteria, a banda de tres botigues 24 hores. També hi ha tres perruqueries, dues farmàcies, un estanc i una administració de loteria. La falta de serveis i comerços de proximitat és una de les demandes socials. Per altra banda, l’augment del preu del lloguer, sumat a la pressió turística que viu la zona, en augment en els darrers anys, és una altra problemàtica que denuncia el veïnat. Per tot plegat, el fet quotidià, el dia a dia de les persones, es dificulta. El govern municipal ha explicat que té en marxa un pla d’usos per a posar ordre a la Part Alta. Es tracta d’un document que determinarà quants bars i restaurants hi pot haver, quins locals poden tenir terrassa o quants pisos turístics és capaç d’absorbir el nucli antic. Les mesures comencen a ser urgents, perquè el veïnat cada vegada se sent més indefens i incòmode en un barri que dia a dia perd l’essència de barri. La convivència del turisme amb la vida quotidiana de la ciutat és una assignatura pendent que requereix determinació en la normativa i de consens en les solucions.