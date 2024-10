El balanç per les persones

Creado: Actualizado:

Quan fa un any que es va posar en funcionament el túnel de Lilla de l’A-27 hi ha diversos balanços possibles respecte de la utilitat d’una infraestructura que va reclamar-se pels agents econòmics i socials tarragonins durant un bon grapat d’any. Cal, però, que el balanç prioritari sigui el que afecta aquells veïns que pateixen haver de conviure amb un increment molt important de trànsit. Pels veïns de la pedania de Lilla, no és el mateix patir el trànsit de l’N-240, que era l’únic que havien de suportar, que l’actual. En qualsevol cas, el resultat final pel que fa a l’habitabilitat de la zona dependrà de la rapidesa amb què l’administració doni resposta a les seves demandes. Hi ha un mal precedent amb el pagament de les indemnitzacions per les esquerdes provocades per l’obra, però això no implica que les noves respostes segueixin el mateix camí de dilacions i retards. També els veïns de Montblanc han de patir els efectes de la manca de connexió de l’A-27 amb l’AP-2 que ha fet incrementar el trànsit, de vegades amb col·lapses, per dins el municipi. Per això, també en aquest cas, accelerar la finalització del projecte en conjunt ha de ser una prioritat per a l’Estat.