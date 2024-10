Caminar amb una pedra a la sabata

Creado: Actualizado:

El portaveu del grup municipal d’En Comú Podem, Jordi Collado, s’ha mostrat obertament disposat a entrar al govern de l’Ajuntament de Tarragona. Hi ha posat alguns condicionants, com ara que, posats a triar, millor accedir a conselleries de pes com la d’Urbanisme, Hisenda o allò vinculat al Medi Ambient.

Malgrat que era una situació sobre la que sovint s’especulava, el cert és que fins ara els comuns mai no havien expressat la voluntat d’accedir a l’equip de govern. Hi ha però, un altre condicionant expressat per Collado, consistent a rebutjar qualsevol col·laboració de govern en la que hi sigui Junts. D’acord amb les cuites internes d’ERC, els republicans no estan ara massa per la tasca de formular un ‘govern d’esquerres’, amb el que segurament se sentirien còmodes els comuns.

D’aquesta manera, només els tres regidors de Junts, que en principi no sembla que tinguin cap problema a col·laborar amb el PSC, serien l’alternativa de Viñuales per sumar i tenir un govern estable. Però per a ECP, que ja van perdre bous i esquelles al govern del mandat anterior, els neoconvergents són una pedra a la sabata que no estan disposats a suportar per caminar pel futur de la ciutat. Un nou equip de govern, doncs, sembla ara mateix, una utopia.