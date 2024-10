Terrases en tensió

Creado: Actualizado:

L’ordenança que ha de regular les terrasses dels establiments d’hostaleria a Tarragona segueix el seu camí i encara està lluny de poder-se tancar i aprovar definitivament. Malgrat que el seu desenvolupament s’està dilatant en el temps, no sembla que es tracti d’una qüestió de disputa o desacord entre les formacions polítiques municipals.

De fet, a cada nova reunió de la comissió que tracta l’ordenança es van resolent aspectes de la seva aplicació final. Un exemple és la implantació obligatòria d’uns codis QR que hauran de servir tant als usuaris com a la Guàrdia Urbana i que aportaran informació sobre qüestions tècniques i administratives dels espais, segons sigui el cas.

Potser és una mesura de transparència més populista que efectiva –els controls administratius segur que es poden fer de manera més interna–, però han de servir per a tensar, en el bon sentit, els propietaris dels locals, per complir amb la normativa que afecta l’ús d’un espai públic.

Encara queda per resoldre, però, algun aspecte més determinant que no pas si una terrassa acaba depassant la zona que té assignada. Horaris, dies d’obertura i regulació de sorolls, per exemple, encara no s’han tancat i caldrà fer-ho un dia o altre.