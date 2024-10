Premsa degana

Creado: Actualizado:

Potser sobtarà aquest espai editorial d’avui, perquè el volem dedicar a felicitar un competidor. Arribar als 215 anys d’història no és una fita qualsevol i el Diari de Tarragona ho ha celebrat aquest dijous i ens sembla adequat fer-ne el reconeixement que es mereix. El sector de la premsa escrita ha patit els últims anys una transformació enorme.

Ara la informació gairebé viatja a la velocitat de la llum i les fonts ‘emissores’ incomptables. I que aquesta informació aparegui en paper cada dia necessita un procés, gairebé un ritual, que tampoc és que hagi variat gaire en aquests 215 últims anys. Aleshores, com ara, el rigor, la recerca de la veracitat –una veritat que mai no és absoluta, però que ha de ser contrastable– són els pilars de les notícies que «mereixen ser impreses».

Com a Diari Més, des de la nostra parcel·la del sector de la premsa escrita, un model que creiem ha vingut per quedar-se (esperem que puguem ser igual de longeus, com a mínim), volem expressar el nostre suport i reconeixement als professionals que donen forma diàriament al periòdic degà de Tarragona. Per model, la nostra capçalera, els lectors la busquen i la seva, vet aquí el seu mèrit, encara que no la busquin, la troben.