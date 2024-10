Molts a repartir, molts a rebre

Creado: Actualizado:

La Unió Europea ha establert una estratègia sobre la Biodiversitat que té com a horitzó final l’any 2030. En aquest termini hi ha diversos objectius de recuperació de la biodiversitat que també queden delimitats sota el Pacte Verd Europeu. Aquest tipus de pactes els estableixen els estats i normalment acaben morint –en el bon sentit– en l’aplicació que en fan les administracions més pròximes al ciutadà, que són els ajuntaments.

En el cas de Tarragona, aquest dimecres es presentarà el Pla d’Acció per la Diversitat elaborat pels serveis tècnics de medi Ambient. El Pla està pensat per poder complir amb allò que es reclama des d’Europa i fins i tot es proposa la compra de finques a l’Anella Verda per garantir la recuperació d’hàbitats d’animals.

Tant si és per a l’adquisició de terrenys com per a un procés continuat de manteniment, al capdavall, el que resulta determinant és la disponibilitat econòmica. Certament, la Unió Europea va acordar dedicar 20.000 milions d’euros anuals al compliment dels compromisos en biodiversitat. Són molts diners, però també molts organismes i administracions a les quals repartir. El següent pla haurà de ser el d’aconseguir part d’aquests fons.