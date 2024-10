Un maldecap per al 2025

Creado: Actualizado:

L’exercici fiscal del 2025 preveu, a tots els ajuntaments, l’aplicació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus de sòls contaminats per a una economia circular. Aquest serà un dels maldecaps principals que tindran els equips de govern municipal per a tancar els pressupostos de l’any vinent. En definitiva, es començarà a aplicar una taxa de recollida de residus considerada com a ‘justa’ i que no pot ser, en cap cas, –així ho estableix la llei– deficitària. Així que la conclusió és que caldrà primer determinar quin és el cost del servei de recollida de residus per a cada localitat i aquest cost ha d’aplicar-se directament sobre qui genera els residus, és a dir, els ciutadans. I no tan sols caldrà calcular que costa recollir les escombraries, sinó que també s’haurà de comptabilitzar el cost de vigilar què se’n fa, dels residus o del manteniment d’abocadors que es clausurin, per exemple. També les campanyes de conscienciació i comunicació haurà de ser un cost assumit per l’usuari. En definitiva, no hi cap un ‘preu polític’, que permeti als consistoris assumir dèficits en els serveis que es presten. Els factors claus per a l’any vinent, doncs, seran que el servei s’adeqüi al que costarà (és a dir, que sigui bo) i que pagui més qui més residus generi. A veure si ho aconsegueixen.