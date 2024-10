Habitatges insegurs

Creado: Actualizado:

Ahir al vespre, una vintena de veïns i veïnes de la Pobla de Mafumet van manifestar-se al davant de l’Ajuntament contra el desnonament de les seves llars. Fa tres mesos van rebre l’ordre judicial, que afecta un bloc d’habitatges de l’avinguda Mina de Madró. Aquests, concretament, es troben des de fa tres anys embargats.

Tot es deu al fet que un problema amb la promotora dels pisos va deixar aquests habitatges sense propietari. Per tant, no tenien a qui pagar el lloguer malgrat la seva voluntat de fer-ho. Ara, s’enfronten a una situació difícil i jurídicament complexa: la Sareb, actual propietària, vol executar el desnonament i els veïns no saben quan es produirà.

L’Ajuntament, amb bon criteri, va convocar un plenari extraordinari per a aprovar un acord que doni suport a les famílies i insti a la Sareb a fer una proposta de lloguer social. Les promotores immobiliàries han sovintejat els límits legals o alegals en moments de bombolles i vaques grasses.

Ara, una vintena de veïns i veïnes s’enfronten a un desnonament injust perquè l’administració ha defugit del control sobre la construcció i la propietat. Els ciutadans no han de viure amb la inseguretat que provoca no trobar una llar, no poder pagar-la o conviure amb un desnonament sense data fixada.