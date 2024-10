Marge de confiança

Creado: Actualizado:

Aquest 1 d’octubre ha començat el tall en la circulació de trens de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Això representa escapçar una de les línies directes amb Barcelona més utilitzades. Les obres del túnel de Roda per afegir-hi l’ample de via europeu farà que durant cinc mesos no hi hagi normalitat en aquest tram tan rellevant per la mobilitat dels residents del Camp de Tarragona. Almenys, en aquest cas, es tractava d’una incidència programada i delimitada i els responsables d’Adif, Renfe i la Generalitat han estat des de fa mesos treballant per reduir la ‘magnitud de la tragèdia’ que els venia a sobre. Finalment, el primer dia de tall hi ha hagut més resignació que no pas queixes per part dels usuaris. Si algú creia que, malgrat les setmanes de planificació, el pla de transport alternatiu aniria rodat i sense incidències d’entrada, aquest és un complet il·lús. Cal atorgar uns dies de marge perquè tant els planificadors com els usuaris s’adaptin a les noves circumstàncies. De fet, molts usuaris van decidir el primer dia evitar els problemes i van apostar pel cotxe o l’Alta Velocitat. Aleshores serà el moment de valorar si realment és útil tot el que s’ha planificat.