Objectiu: tenir la plantilla en calma

Ahir el Palau de Congressos de Tarragona va acollir una assemblea informativa per als més de 300 treballadors del servei de la neteja de Tarragona. Estava convocada pel sindicat majoritari, UGT, i va comptar amb les intervencions del secretari general de Serveis Públics del sindicat a la ciutat, Joan Reinaldo, i de la consellera de Serveis Interns de l’Ajuntament, Isabel Mascaró, entre altres.

L’objectiu de la trobada no era un altre que enviar un missatge de calma a la plantilla. Ja fa mesos que l’adjudicació del contracte de la brossa, així com la situació de brutícia a la ciutat, omplen portades i alimenten crítiques ben fonamentades. Els mateixos sindicats del comitè d’empresa, UGT en majoria i USOC en minoria, s’han mostrat molt enfadats amb la política de l’empresa adjudicatària i també amb l’Ajuntament.

Una situació que difícilment és sostenible a llarg termini i que, amb aquesta assemblea, s’intenta controlar. Els més de 300 treballadors tenen moltes preguntes sobre què passarà quan s’adjudiqui, si s’adjudica, el nou contracte. De fet, des d’UGT ja pronostiquen que fins al 2028 hi haurà litigis. A ningú no li agrada que el seu lloc de treball passi pels jutjats. Per això, i abans que la tempesta acabi de descarregar, s’ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.