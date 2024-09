Candidatura turística

Creado: Actualizado:

L’alcalde de Tarragona afirma que l’Ajuntament ha començat a treballar per aconseguir que les Festes de Santa Tecla es converteixin en Patrimoni Immaterial de la Humanitat, una categoria en la que, per exemple ja s’hi poden trobar els castells, la Patum de Berga o la dieta mediterrània.

Un altre dels apartats on també hi ha candidatura catalana és en el de ‘paisatge cultural’, que des del Priorat s’ha constituït una plataforma encarregada de la seva candidatura per la qual ja fa alguns anys que batallen. No es tracta d’un procés ni ràpid i àgil i cal que les propostes s’acomodin de manera molt clara als requisits que demana la UNESCO.

Està per veure, també, si es tracta d’una candidatura que agafarà realment embranzida o es tracta només d’un ‘cop de tarragonisme radical’ justificat per l’eufòria d’unes festes que generen orgull i que, certament, aconsegueixen mobilitzar tota una ciutat i atraure milers de visitants.

De fet, aquest és un element delicat d’una candidatura com aquesta. Hi ha un turisme abocat a aferrar-se a les ‘etiquetes’ del Patrimoni de la Humanitat en tots els seus vessants i, hores d’ara, a Tarragona ja comença a obrir-se el debat de la massificació turística.