Collita sense aigua

Els incendis que la setmana passada es van declarar a Cabacés i Porrera, i que van amenaçar de manera molt seriosa el Parc Natural de la Serra del Montsant van ser un detonant perquè els alcaldes dels dos municipis alertessin de les greus dificultats per la qual travessa aquest territori. La sequera és una companya de viatge des de fa diversos anys a la comarca i enguany, com expliquem en aquesta mateixa edició, les perspectives inicials de la campanya de la verema són demolidores.

Malgrat que al final de la collita les xifres poden millorar, a hores d’ara es preveuen descensos que poden arribar al 50% en la collita de raïm. Només cal veure l’estat en què es troba el pantà de Siurana, un riu que rega la comarca, per entendre la magnitud de la tragèdia agrícola que ha d’afrontar la zona.

Mentre altres conques hídriques han començat a recuperar-se o no han arribat a situacions extremes, al Priorat l’aigua no arriba al camp. Hi ha una proposta per dur-hi aigua de l’Ebre que, en el millor dels casos, no serà una realitat fins al 2027. Fins aleshores la comarca no té alternatives. Viu majoritàriament de la terra i aquesta, sense aigua, no és econòmicament viable. Ja és urgent buscar mesures pal·liatives.