Parlar del suïcidi per prevenir morts

El suïcidi s’ha convertit en la primera causa de mort en els joves entre 15 i 29 anys a Catalunya. Tot i que la pandèmia va servir per posar la salut mental sobre la taula, el suïcidi continua essent un tabú i parlar-ne és difícil. De fet, durant molts anys s’ha considerat que parlar sobre treure’s la vida era perjudicial i podia contribuir a fer-ho.

Potser és el moment de destacar aquestes xifres i posar-les sobre la taula com una problemàtica greu i creixent. Que sigui la primera causa de mort de les persones joves és dramàtic per la societat i és símptoma de què hi ha coses que no s’estan fent bé.

Coincideix amb una franja d’edat que té dificultats per emancipar-se, comprar-se una propietat, arribar a final de mes o trobar una feina estable amb salaris dignes. També amb un sector de la població que ha crescut entre pantalles i amb la companyia de les xarxes socials, que eviten una socialització real.

Des del Col·legi d’Infermeres de Tarragona aconsellen comptar amb relacions personals sòlides, una vida saludable o l’autoestima com a factors protectors. També poder parlar de les emocions i tenir un acompanyament professional és bo per a joves i adolescents. Des dels òrgans governamentals cal posar les eines de prevenció necessàries perquè les xifres de suïcidi comencin a baixar.