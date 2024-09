Impostos impostats

Creado: Actualizado:

La nova consellera de Territori de la Generalitat considera que la nova fiscalitat que s’aplicarà al projecte del macrocasino del Hard Rock, previst a Vila-seca i Salou, pot convertir-se en un escull insalvable pels seus promotors. El nou tracte fiscal –que no fa res més que recuperar el que ja estava previst abans d’aplicar-hi excepcionalitat– arriba amb l’acord entre PSC, ERC i comuns que ha convertit Salvador Illa en president de la Generalitat.

El PSC ja ha dit que pensa complir el compromís i que la tramitació del projecte continua el seu curs, tot i que ha verbalitzat, a través de la consellera Paneque, els dubtes que es presenten en la viabilitat econòmica del projecte. L’alcalde de Salou, en canvi, no es qüestiona en cap moment que el Hard Rock pugui fer-se enrere.

De fet, ho planteja en el sentit contrari i considera que, per fi, s’han aconseguit desllorigar els nusos que impedien que tirés endavant. La polèmica del Hard Rock ja acumula uns quants anys i els que no s’han pronunciat de manera directa, en tot aquest temps, han estat els promotors del projecte. Sí realment ara si és el moment de reprendre’l de manera efectiva, potser cal reclamar que es posicionin, per tranquil·litat d’uns, o d’altres.