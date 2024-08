Un nou model de façana marítima

Creado: Actualizado:

En els pròxims dos anys la façana marítima de Tarragona farà un canvi radical. S’enderrocarà per fi una de les construccions que simbolitzen l’era de la totxana, el ‘mamotreto’ del Miracle. El Port Esportiu també es renovarà i l’Autoritat Portuària ja ha adjudicat les obres que han de crear el nou Parc del Port. Tot plegat és una bona notícia per als ciutadans: sobre el paper, tots tres projectes tenen en comú l’aposta per als espais verds i la prioritat de les persones per sobre dels vehicles motoritzats.

Els nous models d’arquitectura urbana, lligats a reducció de les emissions i en favor de la lluita contra el canvi climàtic, comencen a fer-se visibles en els pobles i ciutats del territori. Elements com el ‘mamotreto’ han de servir per reflexionar sobre un passat que no hauria de tornar. Construir sobre la platja amb milers de tones de formigó fou un error molt gran que, després de més de vint anys, s’esborrarà.

També s’adapta el Port Esportiu, que apostarà per l’economia blava i tancarà l’època de l’oci nocturn. La façana marítima tarragonina canviarà dràsticament i només quedarà una taca en forma de vies del tren i pas de mercaderies perilloses per marxar. Les persones comencen a recuperar el terreny que les macroconstruccions i els vehicles havien guanyat.