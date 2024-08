Noves maneres d’allotjar-se

Creado: Actualizado:

Aquest mes de juliol el nombre de viatgers que han optat pels hotels a la demarcació ha caigut més de set punts en comparació al mateix període de 2023. Malgrat tot, els empresaris del sector asseguren que el nombre global de viatgers i turistes s’ha mantingut.

Per tant, els càmpings i els apartaments turístics han crescut. Això demostra que s’estan instaurant noves maneres de viatjar, o millor dit, d’allotjar-se. Aquest fet presenta un perill evident: la proliferació dels pisos turístics en municipis on és complicat trobar un pis per viure-hi durant tot l’any.

L’equilibri entre fer créixer l’oferta d’allotjaments i assegurar el dret a l’habitatge de la ciutadania és difícil de trobar. Els canvis socials que s’han produït després de la pandèmia comencen a consolidar-se i és el moment de prendre les decisions oportunes. Els càmpings i els apartaments estan guanyant la partida als hotels després de dècades liderant el mercat.

Si el turisme està canviant, també ho ha de fer la legislació que protegeix els ciutadans. Només així s’aconseguirà una convivència plàcida i adequada entre els visitants que volen gaudir del turisme, els empresaris que es guanyen la vida amb el sector i els veïns i veïnes que han d’adaptar-se a la presència de viatgers.