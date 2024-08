Actes més grans, més aparcament

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que habilitarà tres pàrquings nous a tocar de l’Anella Mediterrània. Es tracta de solars de propietat municipal que el consistori ha decidit arranjar per tal de facilitar l’aparcament. La decisió es deu a l’arribada de grans esdeveniments en aquest punt de la ciutat, que és una de les majors herències dels Jocs del Mediterrani.

L’explotació de l’Anella i el seu entorn és una gran notícia per a la ciutat i també per als barris. El pròxim 14 de setembre actuarà Estopa en la seva gira de comiat i les entrades es van esgotar en 24 hores, per tant, l’afluència de públic serà màxima. Durant aquella setmana també se celebra la Lliga Catalana ACB de bàsquet, i es preveu que hi arribi gent d’arreu de Catalunya.

Preparar-se logísticament per a una onada de visitants és un factor imprescindible si es desitja que l’acte en qüestió satisfaci a tothom i no molesti el veïnat. Ara, només cal que el consistori posi fil a l’agulla a l’aparcament en altres espais de la ciutat on sovint se celebren actes multitudinaris i on la demanda d’un lloc per estacionar és substancialment major que l’oferta.

Descentralitzar actes és un encert i també ho és preparar-se per a fer-ho. L’arribada de la Zona de Baixes Emissions també serà clau per a la creació de nous aparcaments dissuasius.

