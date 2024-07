El calvari de les obres

Creado: Actualizado:

El pròxim mes de setembre començarà una etapa molt complicada per la mobilitat al Camp de Tarragona i el Penedès. Ho serà tant que la companyia Renfe ja ha presentat les mesures que aplicarà per intentar reduir l’afectació als usuaris els quals, al seu torn, també han presentat propostes per minimitzar l’impacte que patiran directament. D’entrada és evident que serà impossible escometre mesures que eliminin del tot el problema. Amb tot, el nombre de freqüències i d’autobusos previstos hauran de ser una alternativa prou eficient, sobretot per aquells que no supeditin els seus trajectes a horaris molt estrictes. També es posarà en marxa un trajecte directe entre Reus i Sant Vicenç de Calders que passarà per La Plana-Picamoixons. I malgrat ser una alternativa, també novament el temps del trajecte serà un nou hàndicap pels usuaris. La prova de foc serà quan comencin a aplicar-se i també caldrà estar atents a les possibilitats d’adaptació i adequació de les mesures als problemes reals que les obres comportin. En qualsevol cas, després dels cinc mesos de calvari que suposaran les obres, el que cal demanar que el que es restitueixi sigui un servei eficaç, eficient, puntual, còmode i amb les connexions adequades. Bé, això hauria de ser així amb obres o sense.