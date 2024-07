L’ascens és l’objectiu

Creado: Actualizado:

Lluís Fàbregas tot just ha estrenat aquest mes de juliol el càrrec de president executiu del Gimnàstic de Tarragona, un càrrec que a la capital tarragonina acumula un pes ‘institucional’ molt important. En l’entrevista que apareix en aquesta edició desgrana la seva llarga vinculació amb el club, la importància de la figura de Josep M. Andreu, a qui ha substituït i també apunta quines són les seves línies de treball per la pròxima temporada, que, en realitat, ja ha començat a caminar.

En aquest sentit, el president ha estat molt clar. L’aposta continua sent fer un equip per pujar de categoria. Per aconseguir-ho sense augmentar l’endeutament de l’entitat cal l’aportació econòmica dels accionistes. I això s’està aconseguint. El següent pas és conjuntar un equip competitiu que permeti aspirar a l’ascens.

La base sembla clara i Dani Vidal va demostrar la temporada passada la seva capacitat per comandar aquest equip. Un minut fatídic –i sense entrar en consideracions arbitrals– va deixar els grana sense el premi de la Segona Divisió. L’objectiu de directiva i cos tècnic és l’ascens i, tot i que el futbol mai no ha funcionat com una ciència exacta, els elements per aconseguir-ho estan sobre la taula.