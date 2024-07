Camí per recórrer, en patinet

Creado: Actualizado:

Els denominats vehicles de mobilitat personal han arribat per a quedar-se. Han esdevingut un nou element d’ús comú per a desplaçar-se per les ciutats i en el cas de Tarragona, fins i tot disposen d’un servei de lloguer distribuït arreu dels barris i el centre.

La seva incorporació a la mobilitat urbana no va ser senzilla, però s’ha aconseguit un cert grau de convivència, amb la resta de vehicles a les calçades i també amb els vianants, que quan es trenca és per situacions d’excepcionalitat.

Una clara mostra d’això és l’important descens de les sancions imposades als conductors dels patinets elèctrics –els vehicles més populars dins aquest sector– a la capital tarragonina. En els últims tres anys, el nombre de multes ha passat de 850 a poc més de 260. Les infraccions comeses pels conductors han caigut i en això també té a veure les campanyes pedagògiques realitzades des de la mateixa Guàrdia Urbana.

Els usuaris, a més, han assumit també la importància d’actuar amb la màxima cura quan qui para el cop de qualsevol accident és el cos del conductor. Així i tot, no s’ha normalitzat, per exemple, l’ús del casc, quan és un dels factors de major protecció. Encara queda, doncs, camí per recórrer.