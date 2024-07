Petites necessitats a pobles petits

Creado: Actualizado:

El departament de Drets Socials de la Generalitat ha començat a implantar aquest 2024 el pla denominat ‘Barris amb futur’, que també inclou un apartat dedicat a actuar a una quarantena de micropobles catalans. En els dos casos es tracta d’aprofitar fons Next Generation per actuar en la millora socioeconòmica d’aquells entorns que presenten més complicacions de convivència. En el cas dels barris, són casos generats per la manca de recursos, d’equipaments i, també, d’atenció, que han anat degradant els espais i han esdevingut petits polvorins socials. A Tarragona ciutat el cas més evident és el de Campclar, però no l’únic. De fet, el consistori tarragoní ha presentat Sant Salvador dins aquest pla de barris. Pel que fa als micropobles, els problemes de convivència són força diferents. L’envelliment de la població, que no forma part de la que progressivament ha anat abandonat els entorns rurals, és la principal complicació per mantenir els pobles petits actius. Per això, molts d’aquests municipis necessiten nous habitatges, generar ocupació... Però finalment, la gent que encara es manté al poble, necessita atencions tan simples com un podòleg o aprendre a treballar amb les noves tecnologies.