La natalitat no para de caure al conjunt de Catalunya. Les dades indiquen que fins i tot continua endarrerint-se l’edat mitjana a la qual les dones tenen el primer fill –i és difícil fins i tot que en tinguin més d’un– i ha baixat, al mateix temps, el denominat Indicador Conjuntural de Fecunditat. La qüestió és que, malgrat que segueix reduint-se la natalitat, s’estan produint significatives variacions en el panorama sociocultural de la nova població.

Augmenta el nombre de naixements que corresponen a mares estrangeres. Hi ha comarques en les quals més d’un terç dels naixements ja són de mares estrangeres i municipis, com ara Salou, on més de la meitat dels nadons del 2023 ho van ser de mares estrangeres. Es tracta de noves generacions que ja s’incorporen directament al teixit social i per als quals cal tenir una especial atenció.

La integració ha de ser una fita indestriable del tarannà individual per a aquests nous ciutadans. A França, els nostres veïns, hi ha exemples que cal evitar de manca d’integració: generacions senceres, establertes en espais col·lectius molt tancats, que socioeconòmicament no han aconseguit fer-se un lloc en la societat que ells també conformen.