Mortalitat a la carretera

En els primers sis mesos d’aquest 2024, disset persones s’han deixat la vida a les carreteres de Tarragona. Al conjunt de Catalunya, aquesta tràgica estadística s’enfila fins a les 67 víctimes. Els números són freds, però darrere de cadascuna de les persones que no ha sobreviscut a un accident deixa un drama personal i tampoc no és menor en molts altres casos quan la víctima no és mortal, però ha d’arrossegar seqüeles de per vida.

Un dels factors que ha experimentat una considerable modificació els últims anys és l’increment del nombre de motoristes que pateixen accidents mortals a la carretera. De fet, l’augment ha estat de tal magnitud que fins i tot les autoritats responsables del trànsit s’han plantejat establir senyalitzacions específiques per a motoristes i, d’aquesta manera, intentar reduir-ne la sinistralitat.

Segurament les causes de l’augment de la sinistralitat són diverses i va ser tot just després de la pandèmia quan va començar a evidenciar-se. Excés de velocitat, més presència d’alcohol i drogues en conductors o fins i tot l’ús de dispositius mòbils que generen distraccions, nous joves que s’incorporen a la conducció de motos. Res per si sol no justifica les dades i això complica buscar-hi solucions.