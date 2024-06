Creado: Actualizado:

La revetlla de Sant Joan al conjunt de Catalunya, on centenars de milers de persones van sortir al carrer a celebrar la festa, va tenir un balanç negre. Segons les dades oficials, es van fer 55 detencions i en incidents durant la nit, van morir dues persones a Girona i una altra en una baralla a la Barceloneta, a la capital catalana. El nombre de trucades al 112 va ser de més de 7.400 i es van registrar més de 4.500 incidents. Com a societat no hauríem d’assumir com a inevitable que qualsevol celebració, pel simple fet de mobilitzar molta gent, hagi de registrar sempre problemes de seguretat. No es pot normalitzar que disputes o discussions tinguin com a tràgica conseqüència la pèrdua d’una vida. Ni el consum d’alcohol o drogues, o la comissió d’un furt, no pot justificar que el valor d’una vida humana sigui cada vegada més baix. És impossible disposar de prou afectius policials per a realitzar un control real d’allò pugui produir-se quan hi ha mobilitzacions tan generals, per això cal confiar que prevalgui el sentit de la convivència que tothom predica, però que cal aplicar en qualsevol circumstància. Ha de ser un propòsit ferm aconseguir que les xifres d’aquests incidents deixin d’augmentar any rere any.