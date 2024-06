Recuperar per no oblidar

Creado: Actualizado:

Si es compleixen els terminis, per Setmana Santa del 2025 la Casa Navàs de Reus lluirà tal com la va pensar i dissenyar l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. L’actual propietat del singular edifici modernista ha complert els últims anys una tasca continuada de recuperació de l’espai i, al mateix temps, d’obertura a la ciutadania, que ha pogut descobrir també l’esplendor que l’edifici acumula al seu interior. Ara s’ha presentat segurament la que serà la part més ambiciosa de recuperació de l’immoble, després que fa uns anys ja es va realitzar la del capcer. D’aquesta manera, a partir del gener de l’any vinent es començarà a muntar la nova torratxa de la casa, respectant l’aspecte de la que va ser destruïda durant un bombardeig de la Guerra Civil, l’any 1938. Evidentment, una obra d’aquestes característiques depèn de la disponibilitat econòmica, perquè la construcció requerirà la intervenció d’arquitectes i artesans que res tenen a veure amb la construcció moderna. Però al mateix temps, quan la torratxa torni a lluir, serà també la voluntat de recuperar la memòria històrica de la ciutat, i del país, en definitiva. La guerra va manllevar vides, i també espais de convivència. Serà una bona manera de constatar que cal recordar per no tornar a repetir-ne les barbaritats que va comportar.