Escaldar-se a les platges

Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Aquesta dita es pot aplicar a l’Ajuntament de Tarragona, quan el maig passat ja va anunciar com seria la campanya de seguretat a les platges aquest estiu. Es va anunciar l’ampliació d’efectius i d’horari diari, que s’estirarà fins a les 20 hores. Aquesta mesura es va prendre ja la temporada passada en una resposta urgent a la dramàtica situació que es va donar a les platges tarragonines. Onze persones van perdre la vida a la Costa Daurada i d’aquests diversos a la costa de la ciutat. La capital tarragonina, doncs, ha pres bona nota del passat i ha adoptat mesures, com a mínim, reduir el risc que es repeteixi la situació. Però no tots els municipis costaners tenen tan clares les coses i sovint la manca d’una regulació pel conjunt de Catalunya fa que siguin els ajuntaments, alguns sense la capacitat de gestió necessària, els que acaben configurant els serveis a les platges. Per això aquest dimecres el sector dels socorristes s’ha manifestat a Barcelona, davant la Generalitat. Reclamen una normativa global, millors equipaments i també estirar encara més la temporada, de maig a octubre. Són els que estan cada any a peu de platja i com a mínim es mereixen que s’estudiïn les seves propostes. Per evitar que cap altre consistori en surti escaldat.