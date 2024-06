Filar prim amb la neteja

Creado: Actualizado:

A qualsevol ajuntament sempre hi ha molts fronts oberts i normalment es van tancant a mesura que les disponibilitats econòmiques ho permeten. Perquè, de manera majoritària, sempre són qüestions econòmiques les que acaben alentint la gestió municipal. A Tarragona, però, un dels fronts oberts més grossos no té precisament a veure amb els diners.

El servei de neteja de la ciutat l’està realitzant des de fa més de vint anys l’empresa FCC i de fet, els últims anys, està oferint el servei en el que podríem considerar com a temps de descompte –utilitzant el símil esportiu– del contracte municipal.

El consistori va convocar un concurs per renovar la concessió però el Tribunal Català de Contractes li va tombar l’adjudicació. I no ho va fer per raons econòmiques , sinó de forma i aspectes tècnics mal resolts. Tornar a convocar el concurs representaria allargar en el temps la interinitat de la prestació del servei i l’equip de govern ha decidit adjudicar el contracte a la segona empresa classificada, Urbaser.

Però res no fa preveure que tant FCC, com la que ha perdut la concessió, GBI Paprec, no tornin a presentar recursos. Un concurs de més de 200 milions en deu anys és massa llaminer per no generar interessos, però per això toca que el consistori fili molt prim per evitar dilacions innecessàries.