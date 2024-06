Mesurar les paraules

Creado: Actualizado:

Els anys, l’experiència, la responsabilitat, el càrrec i el context són factors que acostumen a modelar les actituds, decisions i comportaments de les persones. Els càrrecs polítics no són l’excepció i, de fet, l’exposició pública, accentua encara més el judici públic de les decisions, comportaments i actituds.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja fa gairebé una dècada que es troba en primera línia política. Durant els seus primers anys, va protagonitzar declaracions, accions i propostes que podien no agradar a tothom, però que no passaven amb indiferència als ulls de la ciutadania. L’any 2015 va aconseguir entrar a l’Ajuntament com a segona força més votada. L’any 2019 els vots van augmentar.

Tot plegat, sense deixar enrere un caràcter desenfadat i les afirmacions o les crítiques contundents. Un any més tard va deixar Tarragona i el seu partit i va emprendre l’aventura del Parlament de la mà del PSC. L’any 2023, consolidat en les files socialistes, aconseguia l’alcaldia.

Fou un moment determinant: ja no hi havia la necessitat de destacar, d’omplir portades a cop de paraula. Havia arribat el moment de mesurar-se, almenys de cara a la galeria. Té assumit el rol. És un polític assossegat. Pel càrrec, l’experiència, la responsabilitat, el context o els anys.