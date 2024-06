La paradoxa política del TramCamp

Creado: Actualizado:

La Generalitat ha descartat modificar el projecte de construcció del TramCamp i accelerar la connexió entre Tarragona i Reus. Els alcaldes de les dues ciutats ho van plantejar quan s’ha posat de manifest que la fase inicial de la construcció de la nova infraestructura pot patir endarreriments. Per aquelles coses de la política, en gran part la responsabilitat d’aquest endarreriment recau en un company de files polítiques de Rubén Viñuales i Sandra Guaita: alcalde de Salou, Pere Granados. Hi ha algunes paradoxes en la situació actual. Una d’elles és que totes les forces polítiques sempre s’afanyen a defensar que una cosa és la política de partit i una altra –fent-la compatible, és clar– és la tasca municipalista. En aquest cas és evident que per molt que intentessin des dels socialistes imposar el seu criteri a l’alcalde de Salou, aquest no sembla disposat a baixar del burro. Aquest burro, però, no és només la presentació d’al·legacions sinó un posicionament més emocional que tècnic. Després de tants mesos i de desenes de reunions de tècnics, oposar-se al tramvia per considerar-lo «obsolet» no sembla sostenible. Però aquesta és l’altra paradoxa política: Granados actua com tot just els partits argumenten que han d’actuar els alcaldes. Defensant el municipi per davant de tot i de tothom.