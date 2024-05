El forat de les clavegueres

Creado: Actualizado:

No fa pas massa mesos que l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona alertava de la delicada situació econòmica en la qual es trobaven les arques municipals. I l’increment de la fiscalitat era una de les eines que es plantejaven per fer front a la situació. Passat aquest temps, però, hi ha diversos factors que han permès passar d’una situació d’alarma extrema a una certa estabilitat econòmica. Hi han ajudat inferències diverses, la majoria externes, però finalment també ha estat gràcies a aplicar sobre el ciutadà una major pressió en els impostos municipals. El de la taxa de recollida de residus urbans era, a més, un disc sol·licitat europeu, que ara demana repercutir directament sobre l’usuari el cost del servei. Ben aviat, el plenari municipal haurà de debatre un altre increment, en aquest cas del servei de clavegueram, que incrementarà les factures d’Ematsa. Cal invertir per solucionar els greus problemes detectats a bona part de la xarxa de clavegueram. Cal fer-ho per raons d’eficiència, de salubritat i també de seguretat. Els problemes es coneixen en detall des del 2022, però aleshores l’increment tarifari –que també es va aprovar– no va accelerar prou per a superar la barrera d’una convocatòria electoral, que sempre té la virtut de diluir les males notícies.