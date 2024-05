Creado: Actualizado:

En una de les crisis més recents que ha experimentat la societat occidental, la que va encadenar la pandèmia per la COVID-19 i la guerra a Ucraïna, una de les conseqüències directes que vam patir va ser l’increment del preu dels combustibles. Amb el pas dels mesos i després també d’un període en què es va arribar a subvencionar la compra de benzina, ara hem tornat a una situació de normalitat. És a dir, a una nova normalitat amb preus molt més alts que fa dos o tres anys, però prou més baixos perquè ja no es consideri un problema d’Estat. I potser ja no és un problema d’Estat, però, sumant-hi la inflació d’altres productes, ens ha quedat un panorama que ha fet créixer, i molt, la dificultat de moltes famílies per arribar a final de mes i, en alguns casos, amb problemes per a cobrir necessitats bàsiques. També, a conseqüència del progressiu envelliment de la població, gran part dels afectats per les dificultats de subsistència són persones d’edat avançada que, com a mal afegit, han de suportar també situacions de soledat sobrevinguda i no desitjada. A Tarragona, el projecte Dinem en Companyia disposarà d’un tercer menjador a la ciutat. Un servei que ha esdevingut gairebé imprescindible, massa imprescindible.