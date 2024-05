Creado: Actualizado:

Quan el PP presenta una moció en el plenari per defensar la capitalitat de Tarragona amb relació a una Àrea Metropolitana que no deixa de ser, encara ara i si no ho espatllen, una bona idea, el que està fent és aplicar una mena de populisme de baixa intensitat. Genera un debat identitari absurd quan no s’ha posat en qüestió, almenys no d’una manera real –ni realista. Es retorna a una confrontació per uns espais de rellevància que, en realitat, els mateixos polítics que els defensen, són els que han acabat per desprestigiar amb les seves actuacions. El problema de la futura àrea metropolitana serà quin cognom li posem? On hi haurà tal i tal altre edifici centralitzat? No. El problema de la futura àrea metropolitana serà si no serveix per a fer créixer les capacitats d’aquest territori treballant de manera conjunta en tots els nivells possibles. Si el problema ha de ser on estan ubicades les oficines on hauran de treballar uns tècnics o uns gestors, aleshores es posarà de manifest que la demagògia s’haurà imposat al seny. Doncs ampliem la demagògia: mentre ens discutim per la capital, la Fundació Pere Tarrés alerta que les famílies tarragonines són les que han empitjorat més de tot Catalunya respecte de les ajudes socials que necessiten rebre. D’això també en volem ser capital?