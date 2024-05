La pobresa de les víctimes

Creado: Actualizado:

El president argentí ha esdevingut un heroi per a l’extrema dreta espanyola. Javier Milei ha estat escollit democràticament president del seu país, però des de la distància, cal suposar que els argentins van escollir el menor dels mals, polítics, que tenien a l’abast. Deixant de banda si els insults a la dona del president Sánchez han de convertir-se en una qüestió d’estat, hi ha altres perles que Milei ha deixat durant la seva visita. Segurament la més cridanera és la ferotge crítica que va realitzar a la justícia social. Segons ell, la redistribució de la riquesa es basa en el ressentiment i l’enveja d’aquells que menys tenen davant els que guanyen ‘plata’. Ho diu el president d’un estat en què la pobresa arriba a més del 40% de la població. Tot plegat ve a tomb perquè aquest dilluns Creu Roja donava dades de la seva tasca a Tarragona. L’any passat va atendre més de 48.000 persones a la demarcació i el 43% d’aquestes, per ajudar-los a cobrir necessitat bàsica. La pobresa està baixant el seu llindar a casa nostra malgrat que no parem de rebre ímputs sobre la recuperació econòmica. Si els missatges de l’extrema dreta quallen, els pobres no tan sols perdran el que és material, també volen que perdin la dignitat, perquè l’objectiu d’aquestes formacions sempre és culpabilitzar la víctima.