Vida ciutadana

Els Bons Comerç de Tarragona tindran una nova convocatòria. L’Ajuntament els posarà en marxa el pròxim 31 de maig i hi destinarà 150.000 euros. Una de les novetats és que la promoció anirà més enllà del nucli central de la ciutat i arribarà als barris de Llevant i de Ponent. La mesura busca incentivar les compres als establiments de la ciutat repartint fins a 30.000 bons de cinc euros. La iniciativa torna després de l’èxit aconseguit en les dues convocatòries anteriors, en què es van exhaurir ràpidament els bons que es van posar en circulació i, fins i tot, es van realitzar ampliacions davant la demanda existent. La situació del teixit comercial tarragoní necessita aquestes ajudes externes que permeti la seva subsistència. La realitat és què hi ha molts locals encara tancats als quals no paren d’afegir-se nous establiments que baixen les portes per la incapacitat de fer front als costos de la seva activitat. Hi ha molts factors que intervenen i un dels més evidents és que la venda ‘online’ i la logística de lliurament gairebé immediat són una competència ferotge. Per això el valor de la proximitat, del tracte personalitzat i de productes de qualitat han de cuidar-se perquè perdre el comerç de les ciutats és perdre bona part de la seva activitat social, és a dir, part de la seva vida.