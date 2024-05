Guanya el PSC i l’independentisme perd la majoria

Creado: Actualizado:

Els socialistes han aconseguit un gran resultat en les eleccions d’aquest diumenge. Segurament esperaven no haver de dependre d’altres per a conformar majories útils, però vista la fragmentació que des de fa anys hi ha al Parlament català, no era realista esperar altra cosa. En qualsevol cas, la victòria del PSC sí que configura una nova etapa en el panorama polític català. Un dels factors que ho posa de manifest és la pèrdua de la majoria independentista que des de fa molt temps s’havia instaurat a l’hemicicle de la Ciutadella. Malgrat la força del lideratge de Puigdemont, que ha estat capaç de fer remuntar el seu partit fins al segon lloc en escons i vots, és evident que la ciutadania ha decidit dipositar la seva confiança en un altre repartiment de forces. No està clar, però, que aquesta nova etapa que s’obre arribi a consolidar-se o, simplement, es dilueixi en la repetició de la convocatòria electoral. El que si s’ha fet evident és que l’extrema dreta de Vox ha aconseguit una ‘clientela’ fidel que no sembla disposada a baixar del missatge identitari que focalitza com a idea/força la dels ‘mals’ de la immigració. Un missatge idèntic al d’Aliança Catalana, malgrat que sigui amb un altre idioma.