Sant Jordi i els tòpics

Sant Jordi és una Diada especial. Gairebé s’han convertit en tòpics els arguments que la caracteritzen. Entre aquests, els evidents: que es tracta d’una festa cultural i de promoció de la cultura (res sorprenent si no fos perquè la jornada és multitudinària). També és la nostra particular festa dels enamorats i no tan sols amb el component essencial de les roses, sinó que també la literatura i els llibres esdevenen eines per a demostrar l’afecte i l’estima. I, és clar, el més recurrent de tots els arguments: que es tracta d’una celebració que esdevé festiva tot i que realitzar-se en una jornada laboral, com a estat el cas d’aquest Sant Jordi d’enguany. Altres tòpics que caldrà anar afegint és el que la rellevància de la climatologia. Enguany novament ha calgut estar pendent del cel i la pluja ha arribat per sorpresa, tot i que ha fet una aparició ràpida que ha provocat més ensurts que danys. Finalment, Sant Jordi ha esdevingut, també, el dia que entitats i associacions miren de captar l’atenció cap als seus interessos. I això és el que fan també les formacions polítiques, que treuen a representants i candidats –ara que és època electoral– a encaixar mans i repartir missatges i consignes. Fins i tot aquells per a les quals la cultura (la catalana especialment), no passa de ser un component folklòric.