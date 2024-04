Deixar el Banc d’Espanya com està

Creado: Actualizado:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha estat clar i concís respecte de la situació actual de la recuperació per la ciutat de l’antic edifici del banc d’Espanya. No hi ha capacitat econòmica per afrontar la realització del Rambla Science, el nom amb què es va batejar la proposta de fer de l’indret un espai de divulgació científica vinculat, en gran manera, amb la indústria majoritària present al terme. L’edifici es va tancar a finals dels 2003 i si a hores d’ara preguntessin a 100 tarragonins què és (millor, què vol ser) el Rambla Science, segurament el percentatge de desconeixement seria descoratjador. Perquè no n’hi ha prou amb la bona voluntat o l’interès de divulgació per al qual es va voler vincular a la URV. Cal que els projectes acabin sent sentits com a propis pels ciutadans i val a dir que, de totes les propostes que al llarg dels últims anys s’han fet per aquest immoble, la més assumible segurament era la que demanava convertir-lo en un centre cívic pels veïns. Però ni tan sols per un interès egoista, tampoc els veïns han insistit en els seus reclams i, tanmateix, potser és una de les raons que encara sigui un espai mort. Si ningú no se’l sent com a seu – potser el seu origen hi té a veure– és més fàcil deixar-lo com està. Ningú no sembla voler collar per a donar-li ús real.