Eines de reinserció que caldrà modificar

Creado: Actualizado:

La direcció de la presó de Mas d’Enric, al Catllar, ha anunciat que retira dels serveis a la cuina del centre un total de quinze presos amb condemnes per delictes violents. Es tracta d’una decisió que compta amb l’aval del departament de Justícia de la Generalitat, que ja va aprovar mesures similars a les presons de Ponent i Lledoners. Malgrat que pot considerar-se una mesura preventiva, costa d’entendre si se circumscriu a totes les explicacions que al llarg de les últimes setmanes s’han donat al voltant de la tràgica mort de la cuinera del centre tarragoní. La consellera va defensar que no hi havia cap indici que l’assassí de la cuinera acabés comportant-se com ho va fer. Enunciava la consellera tots els sistemes de control, no tan sols durant les dinàmiques de treball a la cuina, sinó també els que es realitzen periòdicament per valorar el comportament dels reclusos. Aleshores, si malgrat l’existència de tots aquests mecanismes de control la decisió ha estat la de retirar presos –que els havien superat– del treball a la cuina la conclusió és que o bé caldrà modificar els protocols de reinserció de presos –les avaluacions a les quals se sotmeten– o caldrà modificar les dinàmiques internes de treball dins els centres que, de tota manera, també són eines de reinserció.