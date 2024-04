Menys robatoris, més control

Creado: Actualizado:

Els pitjors somnis ‘orwellians’ dibuixen una societat sota control de les autoritats i la pèrdua de la individualitat, amb una intimitat restringida per un sistema de vigilància omnipresent. Aquest futur que dibuixa Orwell se sol posar com a paradigma de què està disposat a sacrificar una societat a canvi de poder sentir-se més segura. Quan s’instal·len centenars de càmeres de seguretat en una ciutat sempre hi ha el debat sobre la gestió de les imatges i la possibilitat d’utilitzar-les per a finalitats que escapen a les plantejades inicialment. I això passa no tan sols quan es tracta de sistemes de control de delinqüència, sinó fins i tot en sistemes per a gestionar accessos o dinàmiques de manteniment continuat. Però les noves tecnologies, aplicades amb criteri professional i sota el màxim control –la protecció de dades també s’aplica a enregistraments–, estan destinades a ajudar a fer de la nostra una societat més segura. L’exemple és l’ús de drons per vigilar zones complicades de controlar per la Guàrdia Urbana, sobretot per la seva orografia o dimensions. A Tarragona el barri de Boscos ha vist caure de manera dràstica els robatoris i els resultats són tan bons que la intenció del consistori és usar drons també a la zona de Tamarit i la Móra.