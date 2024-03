Sortides de l’educació

Creado: Actualizado:

Una pràctica habitual entre empreses del sector químic és que en els terrenys d’una determinada companyia s’hi puguin ubicar, també, altres d’externes per aprofitar sinergies. Es tracta d’aprofitar la producció de productes concrets que una fàbrica propera pot transformar. D’aquesta manera s’estalvien passos intermedis, problemes logístics o de transport de matèries. I en certa manera és el que està fent ja la Salle de Tarragona, que en pocs mesos disposarà a les seves instal·lacions d’un club de pàdel, amb 10 pistes i una zona d’aparcament. Segueix l’exemple del que ja va fer fa dos anys el Pare Manyanet de Reus, tot i que en aquell cas, d’una manera més modesta. Ara a Tarragona, el centre disposarà de l’ús de les pistes per activitats lectives vinculades a l’educació física i, al mateix temps, podrà aconseguir rendiment per un espai que explotarà comercialment un tercer. D’aquesta manera, a més, el barri de Sant Pere i Sant Pau guanyarà equipament esportiu, tot i que privat, això sí. Com ja ha passat amb les Carmelites a Tarragona, que han gestionat un canvi d’usos per, en un futur, si cal, poder convertir l’espai en una residència assistencial. Sembla clar que els centres privats estan cercant sortides més enllà de l’àmbit estrictament educatiu.