Mirant al futur

Hem complert vint anys. S’evidencia que comencem a deixar enrere la majoria d’edat i entren a l’edat adulta. I això és positiu perquè la publicació ha decidit emprendre aquesta etapa marcant-se nous objectius. I ho podem fer perquè hem arribat a aquests vint anys com una proposta de comunicació de proximitat absolutament arrelada al territori i que compta amb el suport de la societat per a la qual treballa, informant i aportant eines de servei. El redisseny de la publicació va ser un primer pas que també ha anat acompanyat de la reformulació de tot l’apartat digital, incorporant una nova plataforma de gestió de continguts. Tots els canvis digitals necessiten un període de represa pel que fa a la captació d’usuaris i això s’està materialitzant aquest principi d’any. Els canvis en l’estructura directiva del diari també se sumen a aquest moment de transformació que ha de mantenir-se al llarg d’aquest 2024. Hem de realitzar un augment de la plantilla de redacció, l’ampliació de la paginació diària i, conseqüentment, també la millora quantitativa de continguts. Que també volem que acabi sent qualitativa. En definitiva, mirem amb optimisme cap al futur, la qual cosa podem fer, en gran part, pels nostres lectors. Moltes gràcies!