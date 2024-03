Nadal econòmic

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Reus ha presentat el balanç de la campanya de Nadal. No pas el de visitants, que ja fa setmanes que es va fer, sinó el de l’impacte econòmic que les jornades festives nadalenques van deixar a la ciutat. Les dades presentades, d’acord amb un estudi realitzat per una empresa externa al consistori, indiquen que l’impacte global va ser de 67,6 milions d’euros. Es tracta, sens dubte, d’una quantitat important. És un resultat que, a més, permet extreure diverses conclusions més vinculades a la sociologia que no pas d’estadística. D’una banda, una dada destacable és que el 94% de la població reusenca va fer alguna compra, per Nadal, a la ciutat. Gairebé un ple que assenyala la confiança i el tarannà dels reusencs, que primen les compres de proximitat. També destaca la despesa mitjana, que supera els 360 euros. En una època de gran complexitat per les economies familiars, determina l’esforç que es fa per gaudir amb compres i menjar –sense tenir en compte la restauració– en una època molt concreta de l’any. I finalment, una conclusió evident és que per aconseguir impactes econòmics importants potser no cal pensar sempre en grans esdeveniments. Una bona xarxa comercial i una ciutat per gaudir-la, i feina feta.