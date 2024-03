Els càmpings es posen, legalment, al dia

Creado: Actualizado:

El càmping Caledònia de Tarragona, ubicat a la zona de Tamarit està a punt d’aconseguir legalitzar una situació irregular que arrossega des de l’any 2005. Va ser alesho- res quan el Govern català va decidir actuar per intentar posar ordre al litoral on, des d’un punt de vista urbanístic, s’hi havien acumulat grans destrosses mediambientals sota l’empara de la permissivitat del període de la dictadura, on les regles no estaven marcades, precisament, per cap sobirania popular. D’aquesta manera, moltes instal·lacions de càmpings van ubicar-se a espais de gran atractiu turístic, però d’escassa regulació urbanística. La qüestió és, però, que es tracta d’un sector de vital importància pel desenvolupament turístic. Ho és especialment a Tarragona, on la gran majoria de les pernoctacions dels turistes les fan en els càmpings. La normativa del Pla Especial Urbanístic és complexa i per a poder-la complir el càmping Caledònia, per exemple, ha hagut de realitzar moltes modificacions i adquirir terrenys de compensació que es destinaran a la naturalització. Ha tardat 19 anys a regularitzar-se, però malgrat la lentitud, mai és tard si al final l’espai d’ús públic es recupera i, a més és un exemple que la resta de càmpings afectats sembla que ja han començat a seguir.