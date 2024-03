Actuar a Campclar

Creado: Actualizado:

La degradació de la convivència a Ponent està íntimament lligada als condicionats socials de la població. Amb els anys, fins i tot dins els mateixos barris, que abans es consideraven com un tot força homogeni, s’han establert ‘guetos’ que estan perfectament delimitats i que són sobradament coneguts. L’assassinat a plena llum del dia, a la rambla de Ponent ha estat un detonant que ha començat a activar algunes alarmes polítiques. La primera ha estat la de l’ajuntament. L’alcalde, Rubén Viñuales es va envoltar de dirigents veïnals per reclamar de la Generalitat una actuació urgent i decidida per recuperar la dignitat a Campclar. Un pla que impliqui totes les conselleries i que aporti no només major seguretat, sinó una recuperació socioeconòmica que permeti assolir una qualitat de vida normalitzada. Curiosament, la Generalitat va aprovar a final de l’any passat el denominat pla de Barris amb Futur, que pretén executar actuacions (15 a tot Catalunya) en aquesta direcció. Però la tramitació és lenta i ha de posar d’acord a molts actors per decidir on actuar. Sembla evident que Campclar és un candidat perfecte pel pla. Però l’actuació cal que sigui immediata perquè els resultats, si arriben, serà després d’un llarg i costós procés.