Veritat llunyana

Les reparacions històriques les portem força malament, en aquest país. Sigui per derivades de tendència política o de nacionalisme, des dels estaments estatals sempre s’ha mantingut una línia d’intentar no remoure un passat que, tot i que cada vegada més llunyà, manté una allargada ombra sobre la societat que ens va quedar després de 40 anys de dictadura. La transició va ser una renúncia a demanar massa explicacions. De fet, se’n van demanar ben poques i normalment sempre amb resultats gens gratificants. Tant és així que els primers anys després de la mort del dictador, encara la majoria de les forces públiques actuaven amb la mateixa impunitat que ho havien fet fins aleshores.

Aquests dies es commemora la mort de Puig Antich el 1974, ajusticiat sense justícia per un tribunal militar amb el mètode del ‘garrote vil’. És una figura reivindicada i, així i tot, sense revisió de causa. Dos anys més tard, el 1976, moria a Tarragona Juan Gabriel Rodrigo Knafo, en circumstàncies molt poc clares quan era custodiat per policies. Abans de complir-se els 50 anys de la seva desaparició, la família espera aconseguir respostes. Reclamen la veritat, però com més incòmoda és pels hereus del sistema, més lluny queda de poder-se desvetllar.