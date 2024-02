Preparar el futur amb intel·ligència

Creado: Actualizado:

Onze centres educatius de Tarragona estan participant en un projecte de la URV que està introduint la intel·ligència artificial en diversos àmbits del sistema educatiu. Hi ha escoles de primària, instituts de secundària i centres de formació professional i s’estan ensenyant, als docents, eines i oportunitats per utilitzar aquesta nova tecnologia, per a facilitar-los des de la gestió del mateix centre o dels alumnes fins a la realització de feines o treballs dins les matèries que es treballen a les aules. És més que evident que la IA ha vingut per a quedar-se i segurament ja caldria dir que ha vingut per a naturalitzar-se dins la vida quotidiana de la població... De tota la població. D’una manera o altra es comencen a veure aplicacions d’IA en àmbits ben simples: caminar per la ciutat, a les eines de comoditat d’un cotxe o simplement fent preguntes al nostre telèfon. I la sensació/evidència, és que fins ara tan sols hem vist una petita mostra del que ens ha d’arribar al futur. I el futur és dels joves que ara estan estudiant, així que preparar als docents que els han de preparar a ells és, ras i curt, una necessitat. Que es mantingui el projecte, o que no quedi en l’anècdota, dependrà dels recursos disponibles, però caldrà mesurar amb cura si ens podem permetre no fer-ho.