Sàtira o oci, però festa

Aquest cap de setmana el rei Carnestoltes regnarà, acompanyat o no, de Concubines, Pimpolles o reines, a tots els municipis de manera intensa i, sobretot, festiva. No són poques les veus que, en festes com la de Tarragona, troben a faltar una celebració de Carnaval més satírica, amb una major càrrega de crítica sobretot, com toca, contra els poders establerts –tant se val si municipals, catalans o estatals–. Hi ha ciutadans que desitjarien una mena de ‘Dames i Vells’ corrosiu que aprofités aquestes dates per a posar el dit a la llaga als que ostenten la capacitat de decisió. Tot i que hi ha alguns espais de la celebració on no falta la possibilitat de la sàtira o la crítica –fins i tot la Baixada del Pajaritu pot esdevenir reivindicativa– els ciutadans han decidit transformar la festa de Carnaval amb una celebració d’esperit ociós i despreocupat. Sense dubte, que en el seu moment hi hagués una aposta municipal ha ajudat en aquesta transformació, però sense la connivència dels tarragonins, tampoc no hauria arribat enlloc. Sigui com sigui, amb la sàtira o amb l’oci, la festa està pensada per alleugerir l’ànim o oblidar preocupacions. Que així sigui el regnat del Carnestoltes per a tothom.